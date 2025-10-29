Трамп: Торговая сделка с РК будет заключена «очень скоро»

Photo : YONHAP News

«Наша торговая сделка с РК будет завершена очень скоро, буквально через несколько минут или вскоре после этого». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая 29 октября на церемонии открытия саммита высших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Он заявил, что в ходе азиатского турне подписал соглашения с Малайзией, Камбоджей и Японией. Трамп назвал торговые соглашения «невероятной победой» для всех сторон, поскольку стабильное, сбалансированное партнёрство принесёт им пользу. Глава Белого дома отметил, что 30 октября встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, и между США и Китаем будет заключено торговое соглашение, выгодное обеим сторонам. Он также отметил важность партнёрства РК и США в области судостроения. «Мы серьёзные партнёры, и у нас особые отношения. У нас будет процветающая судостроительная отрасль, и мы работаем над этим вместе с РК»,- подчеркнул Дональд Трамп.