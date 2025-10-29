РК и США подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Photo : KBS News

29 октября РК и США подписали меморандум о взаимопонимании в области технологического процветания. Он направлен на ускорение развития отрасли искусственного интеллекта (ИИ) и укрепление сотрудничества в таких базовых технологиях как коммуникации нового поколения, биотехнологии, квантовые вычисления и космос. Об этом сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, оценив подписанный документ как одно из достижений южнокорейско-американского саммита, состоявшегося в рамках Недели Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В соответствии с документом, две страны совместно разработают инновационную политику в области ИИ и будут сотрудничать в экспорте технологий, способствуя формированию общей экосистемы ИИ в Азии и других странах. Стороны договорились также об укреплении сотрудничества в разработке планов внедрения таких ключевых технологий как коммуникации нового поколения, цепочки поставок в фармацевтической и биотехнологической промышленности, квантовые инновации и космические исследования.