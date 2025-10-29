В Кёнчжу состоялся саммит лидеров РК и США

Photo : YONHAP News

Президенты РК и США – Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп – встретились 29 октября в городе Кёнчжу провинции Кёнсан–Пукто в рамках Недели Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Перед началом саммита у здания Государственного музея Кёнчжу состоялась официальная церемония приветствия высокого американского гостя. В ходе церемонии южнокорейский лидер подарил Трампу специально изготовленную копию золотой короны династии Силла и вручил ему Большой орден Мугунхва, высшую награду страны. Дональд Трамп – первый президент США, удостоенный этой награды. В начале двусторонних переговоров Ли Чжэ Мён пообещал увеличить расходы на оборону. Он попросил американскую сторону принять решение о поставках топлива для атомных подводных лодок, а также пересмотреть соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики, разрешив Сеулу переработку отработавшего ядерного топлива и обогащение урана. Южнокорейский лидер отметил, что готовность президента США встретиться с северокорейским лидером способствует снижению напряжённости на Корейском полуострове. Ли Чжэ Мён пообещал поддержать возрождение американской промышленности путём инвестиций и закупок продукции в США. Дональд Трамп подтвердил своё обещание сотрудничать с РК в области судостроения. Саммит РК и США продолжался 87 минут.