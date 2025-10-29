РК и США договорились о приобретении Сеулом АПЛ

Photo : YONHAP News

В ходе состоявшегося 29 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто южнокорейско-американского саммита президент РК Ли Чжэ Мён сообщил своему коллеге Дональду Трампу о намерении Сеула приобрести атомные подводные лодки (АПЛ). Кроме того, он обратился к США с предложением о пересмотре соглашения по ядерной энергетике. Как сообщил журналистам начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ви Сон Рак, глава Белого дома согласился с тем, что южнокорейским вооружённым силам необходимы АПЛ. Им, в свою очередь, необходимо ядерное топливо. Для того, чтобы его получить, РК должна получить право на переработку отработавшего ядерного топлива и обогащение урана. Как отметил президент Ли Чжэ Мён, размещение нескольких АПЛ в прибрежным водах Корейского полуострова снизит нагрузку на американские вооружённые силы. При этом речь идёт об АПЛ, не несущих ядерного оружия. Южнокорейским вооружённым силам необходимы АПЛ водоизмещением 4-5 тысяч тонн, оснащённые малыми ядерными реакторами. Действующее соглашение по ядерной энергетике не распространяется на ядерное топливо, используемое в военных целях, поэтому в него должны быть внесены коррективы,- отметил Ви Сон Рак. При наличии малых ядерных реакторов и достаточного количества обогащённого урана на разработку и развёртывание АПЛ потребуется от 8 до 10 лет.