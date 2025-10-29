Трамп: АПЛ для РК будут строиться на верфи в Филадельфии

Photo : YONHAP News

США дали разрешение РК на строительство атомных подводных лодок (АПЛ). Они заменят имеющиеся в настоящее время устаревшие и гораздо менее манёвренные дизельные подводные лодки. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своём аккаунте Truth Social 30 октября, на следующий день после того, как в ходе южнокорейско-американского саммита была достигнута договорённость об обеспечении Сеула топливом для атомных подводных лодок. Для этого южнокорейская сторона получила право на переработку отработавшего ядерного топлива и обогащение урана. Военный альянс США и РК «сегодня крепче, чем когда-либо прежде»,- подчеркнул Трамп. Он добавил, что АПЛ для южнокорейских военно-морских сил будут строиться на верфях в Филадельфии, благодаря чему американская судостроительная промышленность добьётся большого успеха. Коснувшись торгового соглашения между двумя странами, глава Белого дома с удовлетворением отметил, что РК согласилась выплатить США 350 миллиардов в обмен на снижение пошлин.