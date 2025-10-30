Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Саммит США и Китая привлекает внимание

Write: 2025-10-30 10:09:04

Photo : YONHAP News

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлекает всеобщее внимание. Лидеры двух стран встретятся 30 октября в аэропорту Кимхэ. Основной темой переговоров станет смягчение торговой войны между Вашингтоном и Пекином – крупнейшими экономиками мира. На фоне затянувшихся политических споров в апреле текущего года американские пошлины на китайские товары выросли до 145%, а китайские на товары из США - до 125%. Впоследствии США и Китай снизили часть тарифов. Согласно соглашению, направленному на предотвращение угроз мировой экономике, пошлины США на импорт из Китая остаются на уровне 50%, а пошлины Китая на импорт из США — на уровне 10%. Основные параметры соглашения, которое предстоит заключить США и Китаю, уже согласованы на переговорах высокого уровня. Президенту Трампу и председателю Си Цзиньпину остаётся утвердить достигнутые договорённости по ключевым вопросам - снижению пошлин, ослаблению экспортного контроля и расширению взаимной торговли.
