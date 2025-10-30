Президент РК ожидает ощутимых результатов от визита главы КНР

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён ожидает ощутимых результатов от первого за 11 лет государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. В письменном интервью агентству Синьхуа, опубликованном 30 октября, южнокорейский лидер отметил, что визит Си Цзиньпина имеет особое значение для двусторонних отношений. Он пообещал работать с китайским лидером над дальнейшим развитием стратегического сотрудничества и партнёрства между двумя странами в условиях быстро меняющейся внутренней и международной обстановки. Ли Чжэ Мён выразил надежду на проведение углублённого обсуждения конкретных мер по укреплению практического взаимодействия в целях повышения уровня жизни населения, расширения каналов консультаций по вопросам торгово-экономического сотрудничества и ускорения прогресса на переговорах по двустороннему торговому соглашению, которое будет охватывать сферу услуг и инвестиций. Коснувшись ситуации на Корейском полуострове, южнокорейский лидер заявил, что будет сотрудничать с Китаем на основе общего понимания того, что мир и стабильность отвечают интересам всех стран региона.