РК, США и Япония договорились решать региональные проблемы

Photo : YONHAP News

Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии договорились поддерживать тесное взаимодействие в деле решения проблем Северной Кореи и стремиться к достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Министр иностранных дел РК Чо Хён, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги встретились поздно вечером 29 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Они обсудили региональные и мировые проблемы, договорились укреплять трёхстороннее экономическое сотрудничество. Чо Хён предложил более активное взаимодействие в сферах обеспечения устойчивости цепочек поставок и решения транснациональных проблем в Индо-Тихоокеанском регионе. Высшие дипломаты договорились продолжать работу в интересах мира и стабильности посредством диалога и дипломатии.