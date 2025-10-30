Представители стран-членов АТЭС прибывают в Кёнчжу

Photo : YONHAP News

Лидеры и высокопоставленные представители правительств стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прибывают в город Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто для участия в ежегодном саммите. Как сообщили в оргкомитете саммита АТЭС, по состоянию на первую половину дня 30 октября в Кёнчжу находятся премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, премьер-министр Канады Марк Карни, министр экономики Мексики Марсело Эбрард, вице-премьер России Алексей Оверчук, глава исполнительной власти Гонконга Джон Ли, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Президент США Дональд Трамп побывал в РК с двухдневным государственным визитом. Он участвовал в переговорах с президентом РК Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином. До конца дня 30 октября ожидается прибытие президента Индонезии Прабово Субианто и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.