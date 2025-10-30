Лидеры США и Китая обсудили двусторонние отношения

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения, которые в последнее время осложнены взаимными пошлинами. Первая с 2019 года встреча лидеров двух стран состоялась 30 октября на базе южнокорейских военно-воздушных сил в Пусане. В начале переговоров Трамп назвал Си Цзиньпина «великим лидером великой страны». «Думаю, мы уже о многом договорились, и прямо сейчас мы договоримся о чём-то ещё»,- добавил он. Си Цзиньпин отметил, что это «нормально», когда между двумя ведущими экономиками мира «время от времени возникают трения». «Наши две страны вполне способны помогать друг другу добиваться успеха и процветать вместе»,- отметил китайский лидер. После завершения переговоров, которые продолжались 1 час 40 минут, совместной пресс-конференции не было. В преддверии саммита две страны провели переговоры на высоком уровне. Китай согласился приостановить экспортный контроль над редкоземельными элементами. Взамен США согласились снизить пошлины на товары из Китая. В ходе краткой встречи с журналистами на борту Air Force One глава Белого дома сообщил о своём намерении посетить Китай, после чего председатель КНР посетит США. Он охарактеризовал встречу с Си Цзиньпином как «поразительную». «Мы достигли приемлемого соглашения практически по всем вопросам. Было принято много решений, и осталось совсем немного»,- добавил он. Трамп отметил, что он был «слишком занят» в ходе нынешнего визита, чтобы поговорить с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, но ещё вернётся, чтобы встретиться с ним.