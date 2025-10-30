РК и Канада договорились сотрудничать в обороне и безопасности

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён и премьер-министр Канады Марк Карни провели 30 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто переговоры на высшем уровне. По итогам переговоров они приняли совместное заявление о стратегическом партнёрстве в области безопасности и обороны. Это партнёрство обеспечивает чёткую основу для ускорения оборонного сотрудничества, повышения оперативной совместимости и боеготовности, укрепления оборонно-промышленного сотрудничества, а также содействия региональной и глобальной стабильности,- говорится в заявлении. Лидеры двух стран сообщили также о завершении переговоров по соглашению о защите военной информации. После вступления в силу соглашение обеспечит правовую основу для расширения сотрудничества в области оборонных закупок. После переговоров Марк Карни в сопровождении премьер-министра РК Ким Мин Сока посетил верфь компании Hanwha Ocean.