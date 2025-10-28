Лидеры РК и Японии обсудили двусторонние отношения

Photo : YONHAP News

«В условиях быстро меняющейся международной обстановки и торговой среды РК и Япония, как соседние страны, имеющие много общего, должны укреплять сотрудничество, ориентированное на будущее». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в ходе встречи с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, состоявшейся 30 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). «Если РК и Япония будут делиться опытом и сотрудничать, они смогут успешно решать не только внутренние, но и международные проблемы»,- добавил южнокорейский лидер. Он высоко оценил высказывание Такаити Санаэ на церемонии по случаю её вступления в должность премьер-министра: «Корея - очень важный сосед Японии, и я хочу развивать корейско-японские отношения, ориентированные на будущее». В свою очередь, Такити Санаэ отметила, что развитие стабильных отношений выгодно обеим странам, а в нынешних условиях важность японо-южнокорейских отношений ещё больше возрастает. Она выразила надежду на то, что эффективное использование челночной дипломатии поможет поддерживать хорошие отношения между двумя странами.