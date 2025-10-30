В Кёнчжу открылся саммит АТЭС

Photo : YONHAP News

31 октября в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто открылся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он продлится два дня, и в нём принимают участие лидеры и высокопоставленные представители правительств 21 страны, а также ряда международных организаций. Они обсудят усилия по содействию будущему росту и совместному процветанию в условиях быстро меняющейся глобальной обстановки. Участники саммита попытаются выработать общую позицию по вопросам торговли, цепочек поставок и других общих региональных проблем на фоне растущей тенденции к односторонним торговым барьерам. РК, как страна-организатор мероприятия и председатель АТЭС в этом году, прилагает усилия к тому, чтобы привлечь внимание участникам саммита к развитию искусственного интеллекта и решению демографических проблем. Первую сессию саммита 31 октября проводит президент РК Ли Чжэ Мён. Вторая сессия состоится 1 ноября. Участники обсудят меры, которые способствовали бы процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона посредством укрепления сотрудничества в цепочках поставок и перехода на цифровые технологии. Итоговый документ саммита, «Кёнчжуская декларация», может быть принята только на основе консенсуса и при поддержке всех стран-членов АТЭС.