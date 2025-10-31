Президент РК встретился с главами Вьетнама, Таиланда и Австралии

Photo : YONHAP News

30 октября президент РК Ли Чжэ Мён провёл ряд двусторонних встреч с лидерами стран, прибывших в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он встретился, в частности, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. В ходе переговоров с вьетнамским коллегой Ли Чжэ Мён выразил надежду на «иной уровень» сотрудничества между Сеулом и Ханоем. «Я надеюсь, что южнокорейско-вьетнамские отношения, выходящие на новый уровень, будут установлены во всех областях, включая безопасность, оборону и культурные обмены»,- сказал Ли Чжэ Мён. Лыонг Кыонг высоко оценил роль Сеула в меняющейся международной политической обстановке, отметив, что будет уделять первоочередное внимание отношениям с РК. В ходе встречи южнокорейского лидера с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном обсуждались совместные меры противодействия транснациональным преступлениям, включая онлайн-мошенничество. Лидеры двух стран договорились развивать стратегическое партнёрство и укреплять сотрудничество в различных секторах, включая оборонную промышленность, цифровые финансы и промышленное строительство. С премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе обсуждались пути расширения экономического сотрудничества и укрепления партнёрства в сфере добычи критических минералов.