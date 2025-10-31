Президент РК призвал страны АТЭС к сотрудничеству

Photo : YONHAP News

«Мы находимся на критическом поворотном этапе, поскольку международный порядок претерпевает стремительные изменения. Система свободной торговли сталкивается с масштабными изменениями, глобальная экономическая неопределённость усиливается, а импульс торговли и инвестиций ослабевает». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 31 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто на открытии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он призвал лидеров экономик АТЭС к более тесному сотрудничеству для решения общих проблем в условиях меняющегося порядка свободной торговли и растущей глобальной экономической неопределённости. Ли Чжэ Мён отметил, что технологическая революция, возглавляемая искусственным интеллектом, несёт с собой как беспрецедентные кризисы, так и беспрецедентные возможности. Сотрудничество и солидарность — самые верные пути к лучшему будущему. «Мы не всегда можем занимать одинаковые позиции, поскольку каждый из нас действует в своих собственных национальных интересах», — сказал южнокорейский лидер. «Тем не менее, мы можем вместе идти к конечной цели — достижению всеобщего процветания»,- добавил он.