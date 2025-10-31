Онлайн-услуги правительства восстановлены на 89%

Photo : YONHAP News

По состоянию на 7 часов утра 31 октября восстановлена работа 631 из 709 онлайн-служб, находящихся в ведении Национальной службы информационных ресурсов. Таким образом, онлайн-услуги правительства оказываются на 89%. Бесперебойно работают все 40 систем первого уровня безопасности и 88 систем второго уровня. Их работа восстановлена на 92,6%. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, в полном объёме восстановлена работа портала E-People, который принимает сообщения о фактах коррупции и нарушений гражданских прав, а также портал министерства по делам патриотов и ветеранов. Ряд серверов в компьютерном зале Национальной службы информационных ресурсов в городе Тэчжоне серьёзно пострадали 26 сентября в результате пожара, вызванного взрывом литий-ионного аккумулятора. Полное восстановление их работы запланировано на середину ноября.