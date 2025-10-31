В РК создаётся группа по проектированию АПЛ

Photo : YONHAP News

Правительство РК рассматривает возможность создания межведомственной группы для разработки и строительства первой в стране атомной подводной лодки (АПЛ). Об этом сообщил 31 октября правительственный источник. В ходе саммита в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто 29 октября президент РК Ли Чжэ Мён обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой разрешить его стране обеспечить поставки ядерного топлива для АПЛ с обычным вооружением и начать строительство АПЛ. Это позволит повысить обороноспособность страны и снизить нагрузку на американские вооружённые силы. Трамп написал в социальных сетях утром 30 октября, что дал РК разрешение на строительство АПЛ на верфи в Филадельфии, принадлежащей южнокорейской компании Hanwha Ocean. Межведомственная группа под руководством премьер-министра создаётся с учётом масштабов проекта. В неё войдут представители министерств обороны, иностранных дел, финансов и экономики, промышленности и торговли, науки и информационно-коммуникационных технологий,- сообщил источник. В министерстве обороны считают, что стране необходимы не менее четырёх АПЛ.