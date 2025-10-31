Nvidia развернёт РК 260 тысяч графических процессоров для ИИ

Photo : YONHAP News

Корпорация Nvidia планирует развернуть в РК до 260 тысяч графических процессоров (GPU) для крупномасштабных фабрик искусственного интеллекта (ИИ). В реализации инициативы примут участие правительство РК и лидеры отрасли, включая Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group и Naver Cloud Corp., каждая из которых создаст собственные вычислительные центры ИИ на базе новейших графических процессоров Blackwell. Графический процессор - это полупроводниковый чип, предназначенный для одновременной обработки большого количества вычислений и широко используемый для обучения и запуска моделей ИИ. Согласно плану, до 50 тысяч графических процессоров Nvidia будут выделены для создания национальной платформы ИИ, оптимизированной для корейского языка и промышленных приложений. Samsung, SK и Hyundai Motor разместят до 50 тысяч графических процессоров каждая, а Naver Cloud установит около 60 тысяч устройств. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан прибыл в РК 30 октября по приглашению президента Ли Чжэ Мёна. Финансовые условия соглашения не разглашаются.