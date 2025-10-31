Лидеры АТЭС приняли Кёнчжускую декларацию

Photo : YONHAP News

1 ноября лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам саммита в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто приняли совместную декларацию. «Мы подтверждаем наше общее признание того, что активная торговля и инвестиции жизненно важны для роста и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы сохраняем приверженность углублению экономического сотрудничества в условиях меняющейся глобальной обстановки. Мы признаём важность торговой и инвестиционной среды, способствующей устойчивости и выгодам для всех»,- говорится в документе. В отличие от деклараций, которые принимали на предыдущих встречах АТЭС, в документе этого года отсутствует формулировка, подтверждающая общую приверженность поддержанию многосторонней торговой системы. Это отражает расширяющийся разрыв во взглядах на торговлю среди крупнейших экономик мира. Культурные и творческие индустрии впервые признаются новым драйвером роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отражая общее понимание и приверженность сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ) и демографических изменений. Помимо Кёнчжуской декларации, лидеры АТЭС приняли два отдельных документа, предусматривающих сотрудничество в области искусственного интеллекта и реагирование на демографические изменения. Выступая на церемонии закрытия саммита, южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул продолжит принимать превентивные меры для снижения военной напряжённости и укрепления доверия на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что мир является основой устойчивого будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призвав членов АТЭС поддержать мирные усилия Сеула. Президент РК передал председательство в АТЭС председателю КНР Си Цзиньпину. Следующий саммит пройдёт в Шэньчжэне на юго-востоке Китая.