Лидеры РК и Китая договорились укреплять диалог

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили 1 ноября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто вопросы укрепления стратегического взаимодействия. Южнокорейский лидер отметил, что в последнее время активизировались контакты на высоком уровне между Китаем и Северной Кореей, назвав это позитивным событием, создающим условия для возобновления взаимодействия с Пхеньяном. Ли Чжэ Мён выразил надежду на то, что Сеул и Пекин укрепят стратегические связи и будут работать над возобновлением диалога с Северной Кореей». Коснувшись экономического сотрудничества, южнокорейский лидер отметил необходимость построения взаимовыгодных отношений. Си Цзиньпин в ответ заявил, что Китай ценит отношения с РК, которые вносят вклад в дело мира и развития в регионе. Выразив готовность Пекина к углублению диалога с Сеулом, Си Цзиньпин назвал РК и Китай «близкими соседями и неразлучными партнёрами по сотрудничеству». Он отметил, что обе страны достигли процветания благодаря постоянным обменам. «Содействие здоровому и стабильному развитию китайско-южнокорейских отношений всегда отвечало интересам обоих народов и является выбором, соответствующим духу времени», — сказал китайский лидер. По итогам саммита подписаны семь меморандумов о взаимопонимании. Они предусматривают валютный своп между РК и Китаем, укрепление обменов и сотрудничества в сфере торговли и услуг, совместный план экономического сотрудничества на 2026–2030 годы и совместное продвижение программы партнёрства стартапов. Кроме того, подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве в борьбе с голосовым фишингом и онлайн-мошенничеством, а также о фитосанитарных требованиях к экспорту свежей корейской хурмы в Китай.