РК вывела на орбиту пятый разведывательный спутник

Write: 2025-11-03 10:20:55Update: 2025-11-03 13:29:44

РК вывела на орбиту пятый разведывательный спутник

Photo : YONHAP News

Пятый южнокорейский военный разведывательный спутник успешно выведен на заданную орбиту. Он был запущен 2 ноября в 1:09 утра (по американскому времени) с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Через 14 минут после старта спутник вышел на орбиту, а через час с ним была установлена связь. Это последний космический аппарат, запущенный в рамках плана развёртывания пяти спутников для эффективного мониторинга территории Северной Кореи и снижения зависимости РК от американских спутниковых снимков. Использование в общей сложности пяти разведывательных спутников в кластере позволит быстрее и точнее обнаруживать признаки военной активности в Северной Корее,- сообщили в министерстве обороны РК. Первые три спутника находятся на боевом дежурстве, а четвёртый проходит эксплуатационную оценку. После того, как все пять спутников поступят на боевое дежурство, РК сможет осуществлять мониторинг территории Северной Кореи каждые два часа.
