Ли Чжэ Мён: РК и Китай полностью восстановили отношения

Photo : YONHAP News

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшаяся 1 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, помогла полностью восстановить отношения между двумя странами. Об этом президент РК Ли Чжэ Мён написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook. Прошедшая встреча «помогла вернуть наши страны на путь взаимного процветания как стратегических партнёров по сотрудничеству»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Он процитировал высказывание Си Цзиньпина, охарактеризовавшего две страны как «близких соседей и неразлучных партнёров по сотрудничеству». «Мы сталкивались с трудностями разной степени, но я убеждён, что глубокая дружба и общая история, которые мы построили вместе, не пошатнулись»,- добавил Ли Чжэ Мён. Он пообещал добиться результатов в улучшении отношений с Пекином, которые смогут ощутить народы двух стран. Ли Чжэ Мён выразил надежду на посещение Китая «в недалёком будущем», чтобы помочь двум странам стать ещё ближе друг к другу.