Президент РК отправился в зарубежную поездку

Photo : YONHAP News

17 ноября президент РК Ли Чжэ Мён отправился в зарубежную поездку, в ходе которой он посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Южноафриканскую Республику (ЮАР) и Турцию. Это первый визит южнокорейского лидера на Ближний Восток и в Африку с момента вступления в должность в июне текущего года. В ходе государственного визита в ОАЭ с 17 по 19 ноября Ли Чжэ Мён обсудит с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сотрудничество в таких направлениях как оборонная промышленность, искусственный интеллект и другие передовые технологии. С 19 по 21 ноября президент РК будет находиться в Египте, где проведёт переговоры с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Он также выступит с лекцией перед студентами Каирского университета, в которой расскажет об инициативах Сеула на Ближнем Востоке. С 21 по 23 ноября Ли Чжэ Мён примет участие в саммите «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, крупнейшем городе ЮАР. В своём выступлении на саммите он расскажет о южнокорейских программах устойчивого роста, борьбы с изменениями климата и решения других глобальных проблем. В рамках саммита Ли Чжэ Мён планирует встретиться с лидерами MIKTA, группы стран среднего уровня, в которую входят РК, Мексика, Индонезия, Турция и Австралия. Заключительным этапом нынешней зарубежной поездки президента РК станет визит в Турцию 24-25 ноября. С президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в различных областях.