В РК будут минимизировать барьеры для бизнеса

Photo : YONHAP News

«Ключевая роль правительства - обеспечить компаниям возможность свободно и творчески вести деятельность по всему миру». Об этом президент РК Ли Чжэ Мён заявил в ходе состоявшейся 16 ноября в Сеуле встречи с руководителями крупных компаний страны. Южнокорейский лидер пообещал приложить все усилия для минимизации барьеров для бизнеса. Участники встречи обсудили программу реализации договорённостей в областях торговли и безопасности, достигнутых 29 октября в ходе южнокорейско-американского саммита. Комментируя итоги переговоров о тарифах с США, Ли Чжэ Мён назвал их «очень сложным процессом», учитывая, что переговоры были неизбежны в условиях меняющегося международного порядка. Глава государства призвал компании быстро адаптироваться к новой ситуации и использовать её как возможность для дальнейшего развития. «Бизнес играет ведущую роль в решении экономических проблем страны»,- заявил Ли Чжэ Мён. Он пообещал предоставить компаниям различные меры поддержки и оперативно решить проблемы, которые могут возникнуть в корпоративном секторе. При этом он не исключил определённого влияния инвестиций в США на инвестиции внутри страны. Руководители компаний подтвердили свою приверженность развитию отечественной экономики.