Инвестиции Samsung Group составят за пять лет 450 трлн вон

16 ноября Samsung Group представила инвестиционный план на ближайшие пять лет, который составляет 450 трлн вон (309 млрд долларов). Samsung Electronics, ключевое подразделение конгломерата, начнёт строительство завода по производству микросхем в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, поможет компании лучше удовлетворить растущий спрос на микросхемы памяти в условиях глобального роста популярности искусственного интеллекта. Компания Samsung SDS построит крупный центр обработки данных для искусственного интеллекта в провинции Чолла-Намдо. Подразделение по производству аккумуляторов Samsung SDI рассматривает возможность создания в Ульсане производственной линии для аккумуляторов нового поколения, включая твердотельные. Компания Samsung Display планирует в следующем году начать полномасштабное производство на заводе органических светодиодов, который строится в Асане провинции Чхунчхон-Намдо.