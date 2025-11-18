Realmeter: Рейтинг президента РК 54,5%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 54,5% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 10 по 14 ноября агентством Realmeter среди 2.519 взрослых жителей страны. 41,2% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка сократилась на 2,2% по сравнению с предыдущей неделей, а отрицательная выросла на 2,5%. По итогам опроса 1.006 южнокорейцев, проведённого 13-14 ноября, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 46,7%, увеличившись за неделю на 0,2%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 34,2%. Это на 0,6% меньше, чем неделю назад. Партия инноваций Отечество набрала 3,2%, Новая реформистская партия - 3,1%, а Прогрессивная партия – 1,0% голосов респондентов. 9,1% опрошенных не поддерживают ни одну политическую партию. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.