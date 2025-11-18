Промышленное производство выросло в III квартале на 5,8%

Как сообщили 17 ноября в национальном управлении данными, промышленное производство увеличилось в РК в третьем квартале на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, производство полупроводников возросло на 16,5%, а автомобилей - на 7,5%. Рост производства в провинции Чхунчхон-Пукто составил 19,1%, а в провинции Кёнгидо - 15,9%, поскольку там расположены заводы по производству полупроводников и электроники. При этом производство в Сеуле, провинциях Чолла-Намдо и Чечжудо сократилось. Производство в сфере услуг увеличилось в среднем по стране на 3,1%. Наибольший его рост зафиксирован в Сеуле – на 6,1%. Далее следуют Ульсан - 5,3% и провинция Кёнгидо - 4,9%. Розничные продажи в среднем по стране увеличились на 1,5%. Их рост в Сэчжоне составил 8,8%, в Инчхоне - 5,5%, а в Тэгу - 5,3%. В Сеуле розничные продажи сократились на 2,7%, а на острове Чечжудо - на 1,3%. Экспорт вырос в третьем квартале на 6,5% благодаря продажам полупроводников, морских судов и автомобилей.