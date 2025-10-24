Сеул предложил Пхеньяну провести военные переговоры

Photo : KBS News

17 ноября южнокорейская сторона предложила Пхеньяну провести переговоры по военным вопросам. Это, в частности, уточнение военной демаркационной линии с целью предотвращения возможных столкновений на границе. Данное предложение было сделано после того, как северокорейские солдаты, выполнявшие различные работы в приграничных районах, неоднократно пересекали военную демаркационную линию. Как отмечается в заявлении министерства обороны РК, «согласование военной демаркационной линии поможет предотвратить случайные нарушения границы и возможные вооружённые конфликты, снизив тем самым военную напряжённость». Одной из причин нарушений военной демаркационной линии могло стать то, что знаки, которые обозначают сухопутную границу, оказались повреждены. Они были установлены ещё в 1953 году после подписания соглашения о перемири. «Сеул ожидает позитивного и быстрого ответа Пхеньяна на предложение, направленное на восстановление военного доверия». Южнокорейская сторона открыта для обсуждения деталей переговоров, включая место и график их проведения,- говорится в заявлении. С 2000 года проведены две встречи на уровне министров обороны и 40 переговоров на рабочем уровне. В последний раз межкорейские военные переговоры на уровне генералов состоялись в 2018 году.