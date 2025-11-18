Ку Юн Чхоль: Инновации и сотрудничество – основа роста

Photo : YONHAP News

Технологические инновации и сотрудничество в цепочках поставок могут стать основой для экономического роста. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов и экономики РК Ку Юн Чхоль, выступая 17 ноября на конференции в Сеуле, организованной высшей школой международной политики при Корейском институте развития и Сингапурской школой государственной политики имени Ли Куан Ю. Вице-премьер отметил, что быстрая реструктуризация глобальных цепочек поставок ставит новые задачи перед РК и другими азиатскими странами, которые развивались на принципах открытости и автономии. Сейчас самое время создавать новые возможности для роста посредством технологических инноваций и сотрудничества в цепочках поставок. Сотрудничество с крупными торговыми партнёрами важно как никогда»,- подчеркнул вице-премьер. Правительство РК стремится обеспечить стабильность цепочек поставок, реализуя ряд мер экономической безопасности и поддерживая регулярные каналы диалога с ключевыми странами,- добавил он.