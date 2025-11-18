Hyundai Motor зарегистрировала в России 10 товарных знаков

Photo : YONHAP News

Южнокорейская компания Hyundai Motor, ушедшая с российского рынка в 2022 году, зарегистрировала в России 10 товарных знаков. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Тем самым компания получила возможность производить и продавать автомобили и автозапчасти в России. Регистрация была осуществлена примерно за месяц до истечения срока, в течение которого Hyundai Motor может совершить обратный выкуп своего завода в Санкт-Петербурге. В настоящее время предприятие, которым управляет компания «АГР Холдинг», выпускает автомобили под брендом Solaris. Между тем, подача заявок не обязательно свидетельствует о намерении возобновить деятельность в России. Подобным образом производители, ушедшие из страны, стремятся защититься от недобросовестного использования своих брендов третьими лицами.