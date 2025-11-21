Паром сел на мель у юго-западного побережья РК, никто не пострадал

Photo : YONHAP News

Все 246 пассажиров и 21 член экипажа благополучно эвакуированы с парома Queen Jenuvia II водоизмещением 26.546 тонн, севшего на мель у необитаемого островка Чокто южнее острова Чансандо в уезде Синан-гун провинции Чолла-Намдо. Инцидент с паромом, который следовал с острова Чечжудо в Мокпхо провинции Чолла-Намдо, произошёл 19 ноября в 20:17. Паром не смог самостоятельно сняться с мели, поскольку половина его корпуса оказалось на острове Чокто. Пострадавших в результате инцидента нет, но 27 человек испытали шок. Все находившиеся на борту парома доставлены в ближайшие порты. Для их эвакуации береговая охрана задействовала 17 патрульных кораблей и четыре спасательных судна. По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка экипажа, в результате чего судно отклонилось от обычного курса. На момент аварии море было спокойным, высота волн составляла около 0,5 метра. Береговая охрана сообщила, что первый сигнал бедствия поступил в 20:16, за минуту до того, как судно село на мель. Для установления причины аварии создана следственная группа, которая изъяла данные с камер видеонаблюдения и проводит опрос членов экипажа. Президент РК Ли Чжэ Мён, находившийся с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах, был немедленно проинформирован о происшествии. Он распорядился действовать оперативно, чтобы предотвратить гибель людей.