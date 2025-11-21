Паром Queen Jenuvia II снят с мели и прибыл в Мокпхо

Photo : YONHAP News

Пассажирский паром Queen Jenuvia II, севший на мель у юго-западного побережья РК, снят с мели и самостоятельно прибыл в порт Мокпхо провинции Чолла-Намдо в 5:44 утра 20 ноября, примерно через девять часов после аварии. При первичном осмотре корпуса судна повреждений не обнаружено. Начато расследование причин аварии с использованием записей камер видеонаблюдения и регистраторов данных. Как заявил представитель береговой охраны, предварительной причиной аварии стала ошибка штурмана, в результате чего судно отклонилось от обычного курса. Паром, на борту которого находились 246 пассажиров и 21 член экипажа, сел на мель у необитаемого островка Чокто южнее острова Чансандо в уезде Синан-гун провинции Чолла-Намдо 19 ноября в 20:17. Все пассажиры были эвакуированы на берег спустя три часа. Никто из них не получил серьёзных травм. На пароме находилось 118 транспортных средств. После его прибытия в Мокпхо пассажирам было предложено выгрузить автомобили и багаж. Паром Queen Jenuvia II, рассчитанный на перевозку до одной тысячи пассажиров и 480 транспортных средств, был введён в эксплуатацию в феврале прошлого года.