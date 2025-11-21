Комитет ООН принял резолюцию о правах человека в КНДР

Photo : YONHAP News

19 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, отвечающий за вопросы прав человека, принял резолюцию, осуждающую систематические и повсеместные нарушения прав человека в Северной Корее. Резолюция принята консенсусом без голосования. В ней отмечено, что северокорейские власти серьёзно ограничивают свободы своих граждан. В документе содержится критика использования в Северной Корее принудительного труда для финансирования ядерной и ракетной программ. Позднее документ будет направлен на утверждение на планарном заседании Генассамблеи ООН. Подобные резолюции принимаются с 2005 года. РК, которая не поддерживала аналогичные документы с 2019 по 2022 год, когда у власти находился либеральный президент Мун Чжэ Ин, стала соавтором нынешней резолюции. США не вошли в число стран-соавторов, выйдя из Совета ООН по правам человека по указанию Дональда Трампа.