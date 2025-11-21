РК и Япония должны обсудить демаркацию морских границ

Photo : YONHAP News

Сеулу и Токио следует возобновить диалог по вопросу демаркации морских границ. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел РК Ким Чжин А, выступая на 10-й Международной конференции по морскому праву. Конференция, которая проходила 18-19 ноября в Сеуле, была организована министерством иностранных дел РК совместно с Международным трибуналом по морскому праву и Корейским обществом международного права. Замминистра напомнила, что переговоры с Китаем по морским границам идут успешно. Однако аналогичные переговоры с Японией приостановлены с 2010 года из-за ухудшения двусторонних отношений на фоне исторических разногласий. Заявление Ким Чжин А отражает готовность правительства возобновить диалог между Сеулом и Токио в условиях, когда в июне этого года японское правительство в одностороннем порядке объявило о прекращении действия Соглашения о совместном освоении континентального шельфа. Ким Чжин А отметила необходимость сотрудничества, взаимопонимания и принятия решений, основанных на международном праве.