Политика

Ли Чжэ Мён: Сеул не будет игнорировать ядерную программу Пхеньяна

Write: 2025-11-20 13:22:02Update: 2025-11-20 18:36:27

Photo : YONHAP News

РК не будет игнорировать ядерную программу Северной Кореи. Она будет «прагматично и поэтапно» добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в статье президента РК Ли Чжэ Мёна, опубликованной 20 ноября в египетской газете «Аль-Ахрам». Южнокорейский лидер призвал Египет поддержать планы Сеула по денуклеаризации Северной Кореи и мирные инициативы на Корейском полуострове. Отметив посредническую роль Каира в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, он выразил надежду на расширение сотрудничества между Сеулом и Каиром в вопросах содействия миру на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. «Приостановленный межкорейский диалог и развивающийся ядерный потенциал Северной Кореи не могут оставаться такими, как есть, и я твёрдо убеждён, что мы должны открыть новую эру мирного сосуществования и совместного роста на Корейском полуострове»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Коснувшись южнокорейско-египетских отношений, он напомнил о важности углубления сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и культурных обменов. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что он «глубоко тронут» интересом к корейской культуре именно в Египте, стране с богатой историей и культурным наследием.
