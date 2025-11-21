Вручены награды Blue Dragon Film Awards 2026 года

Photo : YONHAP News

19 ноября в концертном зале KBS Hall состоялась 46-я церемония вручения премии Blue Dragon Film Awards. Награды за лучшую мужскую роль удостоен Хён Бин за блестящее исполнение роли Ан Чжун Гына в фильме «Харбин». Премия за лучшую женскую роль вручена Сон Е Чжин за фильм «Ничего не поделаешь». Супружеская пара получила награды за актёрство впервые за 46-летнюю историю премии. Фильм «Ничего не поделаешь» получил шесть наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» (Пак Чхан Ук), «Лучшая актриса» (Сон Е Чжин), «Лучший актёр второго плана» (Ли Сон Мин), «Лучший оригинальный саундтрек» (Чо Ён Ук). Награды «За технические достижения» удостоена Чо Сан Гён. Фильм «Дочь-зомби», ставший самым кассовым фильмом года, получил награду «Самый просматриваемый фильм». Премия Blue Dragon Film Awards основана в 1963 году. Ею награждают победителей на основе результатов экспертных опросов, голосования жюри из восьми человек и голосования зрителей фильмов, вышедших в прокат в кинотеатрах или на OTT-платформах за последний год.