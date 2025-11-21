Президент РК представил инициативу SHINE

Photo : YONHAP News

Инициатива SHINE, которая означает стабильность (Stability), гармонию (Harmony), инновации (Innovation), сетевое взаимодействие (Network) и образование (Education), является основой сотрудничества Сеула с регионом Ближнего Востока. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 20 ноября с лекцией в Каирском университете. Он подчеркнул, что связи с регионом имеют решающее значение для энергетической безопасности, торговли и других сфер сотрудничества. Стабильность и гармония - два ключевых элемента инициативы - станут основными принципами в усилиях по установлению мира как на Корейском полуострове, так и и на Ближнем Востоке,- отметил Ли Чжэ Мён. Он высказался за скорейшее заключение соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве между РК и Египтом, которое снизит торговые барьеры и углубит экономическое взаимодействие. Коснувшись ситуации на Корейском полуострове, Ли Чжэ Мён напомнил, что Сеул стремится положить конец эпохе вражды и конфронтации между двумя Кореями, открыв новую эру мирного сосуществования и совместного роста.