Photo : YONHAP News

РК и Египет будут укреплять стратегическое партнёрство в таких областях как экономика, оборона и культура. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров президентов двух стран – Ли Чжэ Мёна и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Они состоялись 20 ноября в Каире. Лидеры двух стран договорились также активизировать усилия по укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Выступая на совместной пресс-конференции по окончании саммита, Ли Чжэ Мён отметил, что президент Египта высоко оценил стремление Сеула открыть новую эру мирного сосуществования и совместного роста на Корейском полуострове. Он пообещал сотрудничать с Египтом в преодолении гуманитарного кризиса, с которым сталкиваются беженцы из Газы. Южнокорейский лидер отметил, что в ходе саммита достигнута договорённость о скорейшем заключении соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве. По итогам саммита подписаны меморандумы о взаимопонимании в сферах образования и культуры. Ли Чжэ Мён пригласил Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить РК.