Президент РК примет участие в саммите G20

Photo : YONHAP News

Завершив официальный визит в Египет, президент РК Ли Чжэ Мён, отправляется 21 ноября в Южноафриканскую Республику для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). Он пройдёт 22-23 ноября в Йоханнесбурге под девизом «Солидарность, равенство, устойчивое развитие». На саммите южнокорейский лидер представит экономическую политику своей администрации и меры, направленные на решение проблемы изменения климата. Как сообщил журналистам начальник управления национальной безопасности южнокорейского президента Ви Сон Рак, глава государства подтвердит приверженность Сеула развитию отношений со странами Африки, учитывая, что саммит G20 впервые пройдёт на этом континенте. В рамках саммита Ли Чжэ Мён проведёт ряд двусторонних и многосторонних встреч. Так, он планирует встретиться с лидерами МИКТА, группы пяти средних держав, в которую входят РК, Мексика, Индонезия, Турция и Австралия. Кроме того, запланированы переговоры с лидерами Франции и Германии.