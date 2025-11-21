Солдаты КНДР снова нарушили границу

Photo : KBS News

Северокорейские солдаты, выполнявшие работы в районе межкорейской границы, на короткое время пересекли военную демаркационную линию. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, инцидент произошёл 19 ноября. Южнокорейские военные сообщили о нарушении границы по громкой связи и произвели предупредительные выстрелы. После этого северокорейские военнослужащие вернулись на свою сторону границы. Сколько солдат пересекли границу, и были ли они вооружены, не сообщается. Северная Корея не отвечает на предложение Сеула провести военные переговоры, направленные на предотвращение возможных столкновений вблизи границы. С начала этого года северокорейские войска пересекали границу около 10 раз. Одной из причин нарушений могло стать то, что знаки, которые обозначают сухопутную границу, оказались повреждены. Они были установлены ещё в 1953 году после подписания соглашения о перемири.