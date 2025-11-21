Спикеры парламентов РК и Вьетнама встретились в Ханое

Photo : YONHAP News

Спикер Национального собрания РК У Вон Сик встретился 20 ноября в Ханое со своим вьетнамским коллегой Чан Тхань Манем. Обсуждались главным образом вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. У Вон Сик призвал Вьетнам активизировать поддержку южнокорейских компаний, работающих в стране. Он выделил основные направления двустороннего сотрудничества, такие как оборона, атомная энергетика, транспорт, гражданское строительство и обмены в научно-технической сфере. У Вон Сик выразил надежду на достижение прогресса в отношениях между двумя странами, отметив технологический потенциал РК, а также человеческие и природные ресурсы Вьетнама. Чан Тхань Мань приветствовал заинтересованность Сеула в участии в крупномасштабных проектах во Вьетнаме. По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран. Он предусматривает обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам, взаимные визиты и совместное участие в международных конференциях..