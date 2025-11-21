Саммит РК-США - «важная веха» в развитии двусторонних отношений

Photo : YONHAP News

Итоги южнокорейско-американского саммита, состоявшегося 29 октября, станут «важной вехой» для активизации партнёрства в условиях меняющейся торговой среды. Об этом заявил председатель Американской торговой палаты в Корее (AMCHAM) Джеймс Ким, выступая 20 ноября на семинаре в Сеуле. «Мы продолжим поддерживать корейские компании в их действиях в соответствии с политикой США и в их стремлении к устойчивому росту»,- добавил он. Пак Тон Мин, исполнительный вице-президент AMCHAM, заявил, что итоги саммита чётко демонстрируют намерение обеих стран укреплять сотрудничество в стратегических секторах, таких как судостроение, полупроводники, космос и искусственный интеллект. Семинар прошёл на фоне растущей неопределённости для южнокорейских компаний, работающих в США, после иммиграционного рейда в штате Джорджия в начале сентября, в ходе которого были задержаны более 300 южнокорейских рабочих. «Для компаний, стремящихся к успешному выходу на рынок США, выбор правильной категории визы абсолютно необходим»,- заявил Чон Ман Сок, юрист из Daeyang Immigration Law Group.