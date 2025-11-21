Полиция запросит ордера на арест двух членов экипажа парома

Photo : YONHAP News

Следственная группа, расследующая обстоятельства аварии парома Queen Jenuvia II, севшего на мель у юго-западного побережья Корейского полуострова 19 ноября, запросит ордера на арест старшего помощника капитана и рулевого по обвинению в преступной халатности, повлёкшей причинение вреда здоровью людей. Старший помощник, гражданин РК,Ю и рулевой, гражданин Индонезии, были задержаны после того, как паром, на борту которого находились 246 пассажиров и 21 член экипажа, сел на мель. Паром следовал с острова Чечжудо в порт Мокпхо. Как выяснилось, старший помощник смотрел на экран смартфона, когда судно, отклонившись от курса, приближалось к необитаемому островку Чокто южнее острова Чансандо. Паром должен был пройти на расстоянии 1.600 метров от островка, но к тому времени, как старший помощник заметил это, судно находилось в 100 метрах от него. Он признался, что пропустил момент поворота. Рулевой, которому было поручено вручную менять настройки автоматического навигационного устройства, отвлёкся на посторонние дела. Капитану также будет предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.