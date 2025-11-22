РК проведёт саммит G20 в 2028 году

Photo : YONHAP News

РК проведёт саммит «Большой двадцатки» (G20) в 2028 году с «глубоким чувством ответственности». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 23 ноября на третьей, заключительной сессии саммита G20 в Йоханнесбурге. Он пообещал сделать всё возможное для дальнейшего укрепления роли «Большой двадцатки» в качестве «ведущего форума международного экономического сотрудничества». Выступая на сессии, проходившей под девизом «Справедливое будущее для всех», Ли Чжэ Мён подчеркнул необходимость создания стабильной и взаимовыгодной цепочки поставок критически важных минералов в условиях неопределённости, вызванной обострением торговой напряжённости между США и Китаем. «Мы должны создать стабильную и взаимовыгодную цепочку поставок критически важных минералов, в которой страны, богатые минералами, и страны-импортёры минералов будут делить выгоды»,- отметил он. РК продолжит поддерживать международные усилия по построению взаимовыгодных и устойчивых цепочек поставок, а развитие искусственного интеллекта должно предоставлять равные возможности всем странам и народам,- подчеркнул южнокорейский лидер.