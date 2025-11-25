Ли Чжэ Мён: Конечная цель Сеула - воссоединение Кореи

Photo : YONHAP News

Воссоединение Кореи остаётся конечной целью и конституционным долгом Сеула. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в письменном интервью турецкому информационному агентству «Анадолу». Он пообещал добиваться воссоединения путём диалога, а не поглощения. Выразив сожаление тем, что межкорейские каналы связи остаются замороженными, Ли Чжэ Мён отметил, что Сеул готов к контактам в любое время. Отвечая на вопрос, планирует ли Сеул разрабатывать собственное ядерное оружие, южнокорейский лидер подтвердил приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и подчеркнул необходимость укрепления расширенного сдерживания с США, которое подразумевает обязательство Вашингтона использовать для защиты РК весь спектр своих военных возможностей, включая ядерные силы. Комментируя обостряющееся соперничество между Вашингтоном и Пекином, Ли Чжэ Мён подчеркнул необходимость поддержания стабильных отношений с Китаем, крупнейшим торговым партнёром РК, одновременно предостерегая от усиления гонки вооружений в Северо-Восточной Азии. Коснувшись отношений с Турцией, он отметил, что РК стремится углубить сотрудничество с этой страной в оборонной промышленности и атомной энергетике в целях развития стратегического партнёрства.