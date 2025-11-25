Realmeter: Рейтинг президента РК 55,9%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 55,9% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 17 по 21 ноября агентством Realmeter среди 2.523 взрослых жителей страны. 40,5% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка выросла на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей, а отрицательная сократилась на 0,7%. По итогам опроса 1.004 южнокорейцев, проведённого 20-21 ноября, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 47,5%, увеличившись за неделю на 0,8%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 34,8%. Это на 0,6% больше, чем неделю назад. Новая реформистская партия получила 3,8%, Партия инноваций Отечество - 2,9%, а Прогрессивная партия – 1,1% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.