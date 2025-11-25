Photo : YONHAP News

В РК продолжится рост экспорта благодаря устойчивым показателям в полупроводниковой и автомобильной промышленности. Об этом заявил 24 ноября заместитель министра промышленности и торговли Кан Гам Чхан. Экспорт растёт пять месяцев подряд, начиная с июня, и эта тенденция сохранится до конца текущего года,- отметил Кан Гам Чхан, выступая на экономическом совещании в Сеуле. За первые 10 месяцев этого года южнокорейский экспорт вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 579 млрд 200 млн долларов. За первые 20 дней ноября экспорт вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 38 млрд 500 млн долларов. «Несмотря на сложные внешние условия, такие как тарифные меры США, южнокорейский экспорт продолжает демонстрировать уверенный рост, в первую очередь благодаря двум основным экспортным позициям: полупроводникам и автомобилям», — сказал Кан Гам Чхан. «Чтобы обеспечить дальнейший рост экспорта до конца этого года, правительство мобилизует все доступные ресурсы от финансирования до маркетинговой поддержки», — добавил он.