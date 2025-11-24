Президент РК прибыл с визитом в Турцию

Photo : YONHAP News

24 ноября президент РК Ли Чжэ Мён прибыл в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что в ходе переговоров основное внимание будет уделено сотрудничеству в оборонной промышленности и ядерной энергетике. Сотрудничество в сфере обороны является основой двусторонних отношений: Турция использует собственный вариант южнокорейской самоходной гаубицы K9 и сотрудничает с компанией Hyundai Rotem в разработке боевого танка Altay. Ядерная энергетика – ещё один важный пункт повестки саммита, поскольку РК выразила интерес к плану Турции построить свою вторую атомную электростанцию в Синопе на побережье Чёрного моря. Это будет вторая встреча лидеров двух стран на этой неделе. 22 ноября они встречались в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге на совещании MIKTA, группы пяти стран среднего уровня, включающей Мексику, Индонезию, РК, Турцию и Австралию. В программе визита также посещение мавзолея первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, возложение венка на кладбище ветеранов Корейской войны и встреча с соотечественниками, проживающими в Турции. Ли Чжэ Мён вернётся на родину 26 ноября по завершении 10-дневной поездки, которая, помимо Турции и Южноафриканской Республики, также включала посещение Объединённых Арабских Эмиратов и Египта.