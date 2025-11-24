Photo : YONHAP News

24 ноября в Анкаре состоялся южнокорейско-турецкий саммит. Президенты двух стран - Ли Чжэ Мён и Реджеп Тайип Эрдоган – обсудили вопросы сотрудничества в сферах обороны, ядерной энергетики, медико-биологической промышленности и других областях в целях углубления стратегического партнёрства. Лидеры двух стран обсудили также ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, выразив поддержку миротворческих усилий друг друга. Ли Чжэ Мён поблагодарил Турцию за поддержку политики его правительства в отношении Северной Кореи и высоко оценил усилия Эрдогана по укреплению региональной стабильности. Он пообещал расширить гуманитарную помощь для решения проблемы сирийских беженцев в Турции. Выступая на итоговой пресс-конференции, южнокорейский лидер назвал Турцию «братской страной», сражавшейся на стороне Сеула в Корейской войне 1950–1953 годов. Он отметил турецкую программу создания боевого танка Altay, основанного на технологии южнокорейского танка K2, как пример сотрудничества двух стран. Эрдоган сообщил, что первая партия танков Altay уже передана турецким военным, выразив надежду на реализацию дополнительных совместных проектов в области обороны. По итогам саммита стороны подписали ряд меморандумов о взаимопонимании, в том числе, о сотрудничестве в области атомной энергетики, который предусматривает продолжение консультаций по проекту второй атомной электростанции в Турции. В соответствии с другими меморандумами, южнокорейские компании примут участие в проектах по производству препаратов крови, строительстве моста и подводного туннеля в Турции. Компании двух стран договорились сотрудничать в ветроэнергетике и создании первого в Турции предприятия по производству электромобилей.