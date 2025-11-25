МВФ рекомендует РК продолжать структурные реформы

Photo : YONHAP News

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста южнокорейской экономики на текущий год на уровне 0,9%, а на 2026 год – 1,8%. Между тем, потенциал роста составляет 3%, и для его достижения МВФ рекомендует продолжать проведение структурных реформ. Как сообщили 24 ноября в министерстве экономики и финансов РК, в своём ежегодном обзоре состояния отечественной экономики эксперты МВФ отметили наличие благоприятных результатов от дерегулирования в сферах услуг, малого и среднего бизнеса, а также внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Они высоко оценили экономическую стратегию правительства Ли Чжэ Мёна, ориентированную на расширение использования ИИ и поддержку инноваций. В МВФ считают, что во второй половине текущего года южнокорейская экономика вошла в фазу восстановления, а в следующем году она продемонстрирует заметный подъём. Инфляция, как ожидается, составит в этом году 2,0%, а в следующем году 1,8%. Этому поможет укрепление корейской воны и снижение мировых цен на нефть,- говорится в обзоре МВФ. Между тем, реальные показатели инфляции могут оказаться иными, поскольку обзор подготовлен по состоянию на сентябрь, и он не учитывает нынешнее ослабление национальной валюты.